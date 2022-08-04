Первые траволаторы установят в метро Москвы

В столичном метро впервые появятся траволаторы. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев. Их установят на будущей станции "Суворовская". Второй вестибюль станции соединят с подземным переходом. Там установят три блока по четыре горизонтальных траволатора.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инжинирингу АО "Мосинжпроект" Михаил Надот рассказал, что раньше такого в инфраструктуре метро не применялось. Станция "Суворовская" расположится между существующими "Новослободской" и "Проспектом Мира" кольцевой линии и станет пересадочной на "Достоевскую". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

