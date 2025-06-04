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Новости

04 июня, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 4 июня

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 4 июня

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Движение по трассе в Курской области восстановлено

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Волоколамском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой эстакады, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, на внешней стороне ТТК в районе Андреевского моста, на внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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