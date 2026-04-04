Парад исторических трамваев прошел в центре Москвы

4 апреля в Москве отметили 127 лет с момента запуска трамвая. В честь этого состоялся парад исторической техники: по улицам города проехали 16 вагонов разных эпох. В этом году для парада выбрали новый маршрут – от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского.

После парада москвичей и гостей столицы ждала выставка ретротранспорта. Экспозицию дополнили около 40 винтажных автомобилей, предоставленных крупнейшими автоклубами и музейными коллекциями. Воссоздать атмосферу прошлых лет помогли интерактивные зоны в стиле 1930-х годов и реконструкторы в костюмах тех времен.

С участниками праздничного мероприятия пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.