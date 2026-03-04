Первый вывозной рейс "Аэрофлота" из Абу-Даби прибыл в Москву

Первый вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Абу-Даби прибыл в Москву. Он доставил более 400 пассажиров. Также утром 4 марта самолет МЧС привез граждан России, покинувших Иран через Азербайджан. Спецборт приземлился в аэропорту Жуковский.

По данным Ассоциации туроператоров России, до начала вывозных рейсов на Ближнем Востоке находились больше 50 тысяч россиян. Накануне домой вернулись больше 3,5 тысячи человек. Только в столицу за последние сутки прибыло 14 рейсов. Вывозят всех по очереди.

