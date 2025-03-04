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04 марта, 13:45

Транспорт

Почти 400 роз украсили станцию "Трубная" столичного метро к 8 Марта

Почти 400 роз украсили станцию "Трубная" столичного метро к 8 Марта

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К Международному женскому дню станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии метро украсили почти 400 искусственными розами. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что бутоны прикрепили к металлическим аркам, а их цветовая гамма гармонично сочетается с белыми сводами станции.

Красные розы создают яркий контраст и добавляют праздничное настроение. Увидеть тематическое оформление на станции "Трубная" можно до 31 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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