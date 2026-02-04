Форма поиска по сайту

Новости

Новости

04 февраля, 06:15

Транспорт

Скрытые автомобильные дверные ручки признали смертельно опасными в Китае

В столице стартовал новый сезон проекта "Музыка в метро"

Сбои в графике движения поездов произошли на МЦД-2 из-за морозов

"Московский патруль": стритрейсеры активизировались в столице с приходом снежной погоды

"Московский патруль": число нарушений ПДД снизилось в России

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 февраля

"Новости дня": калибраторы ручной клади "Победы" во Внуково оказались меньше нормы

Пассажиры сообщили о сбоях в движении поездов на МЦД-2

Электробус на ночной зарядке проехал более 17 тысяч километров в Москве

Городские камеры показали трафик на улице Красная Пресня

Китайские автоэксперты признали скрытые автомобильные дверные ручки смертельно опасными. На основании этого вывода в стране ввели запрет на выпуск машин с выдвижными электронными ручками.

Несмотря на то что каждый второй автомобиль в Китае оснащен такими устройствами, с 2027 года продаваемые на территории страны машины должны иметь только механическую систему открывания дверей как снаружи, так и изнутри.

