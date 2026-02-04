Скрытые автомобильные дверные ручки признали смертельно опасными в Китае

Китайские автоэксперты признали скрытые автомобильные дверные ручки смертельно опасными. На основании этого вывода в стране ввели запрет на выпуск машин с выдвижными электронными ручками.

Несмотря на то что каждый второй автомобиль в Китае оснащен такими устройствами, с 2027 года продаваемые на территории страны машины должны иметь только механическую систему открывания дверей как снаружи, так и изнутри.

