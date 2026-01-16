Эксперт Пантелеев раскритиковал внедрение единого размера ручной клади в самолетах

В России предложили ввести единый стандарт ручной клади для всех авиакомпаний, сообщили СМИ. О том, как решение может повлиять на комфорт и стоимость перелетов, а также какие габариты потенциально могут стать едиными, в материале Москва 24.

Единые правила

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Габариты ручной клади должны быть едиными для всех авиакомпаний, заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

"С Минтрансом обсудили вопрос калибраторов ручной клади, параметры которых порой устанавливают сами авиаперевозчики. Считаю такой подход не совсем правильным и справедливым. На мой взгляд, должен быть установлен унифицированный размер (разрешенной) ручной клади для всех пассажиров, независимо от авиакомпании", – сказала депутат.

По ее мнению, нормы размеров ручной клади следует унифицировать таким образом, чтобы они были одинаковыми вне зависимости от модели самолета.



Надежда Школкина первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Пассажир не обязан уточнять, каким именно самолетом он летит, тем более что нередки замены борта.

В свою очередь, в пресс-службе Минтранса отметили, что инициатива об унификации размеров ручной клади в самолетах может привести к усложнению правил для пассажиров. Предложение не учитывает технологическое разнообразие авиапарка и особенности бизнес-моделей перевозчиков, считают в ведомстве.

"Инициатива <...> может ухудшить текущие условия провоза для значительной части путешественников без существенного выигрыша в безопасности или удобстве", – говорится в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что текущее регулирование, которое гарантирует минимальный вес ручной клади в 5 кг и позволяет авиакомпаниям гибко устанавливать габариты в зависимости от типа воздушного судна, является более сбалансированным и практичным подходом.

Тема ручной клади – одна из самых скандальных среди российских туристов. Например, в феврале 2025 года в СМИ появилась жалоба на "Уральские авиалинии". По рассказам одной из пассажирок, во время регистрации на ее чемодан прикрепили бирку "ручная кладь", а после, уже во время посадки, потребовали доплатить за багаж 7 тысяч рублей.

"На то, что у нас наклейки, он (представитель авиакомпании. – Прим. ред.) ответил: "Я понятия не имею, где вы взяли эти наклейки, возможно, на полу подобрали и сами приклеили", – поделилась пострадавшая.

А в августе 2019 года в центре скандала оказалась и пассажирка "Победы". Женщину не пустили в самолет "Москва – Чебоксары" из-за превышения габаритов ручной клади.

Позднее не допущенная на рейс 57-летняя Валентина Лисечко рассказала журналистам, что летела в столицу Чувашии транзитом из Краснодара через Москву. Женщина возвращалась из отпуска, когда ей сообщили о смерти родственника. На похороны она из-за сложившейся ситуации так и не успела.

Людей лишают выбора

Для удобства пассажиров идея единого стандарта ручной клади выглядит совершенно логично. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.



Михаил Мальцев президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Сейчас приходится уточнять параметры у каждой авиакомпании, что создает существенные неудобства. Даже эстетически разношерстные шаблоны в аэропорту смотрятся нелепо. Что касается влияния на туристов, тут все зависит от конкретных устанавливаемых размеров, и этот вопрос, безусловно, станет предметом дальнейших дискуссий.

Говоря о возможном стандарте, эксперт отметил, что за основу стоило бы взять нормы авиакомпании, осуществляющей наибольший объем перевозок – например, 55×40×25 сантиметров. Они, по его словам, едины для всех классов обслуживания.

Мальцев подчеркнул, что так переход был бы более органичным по сравнению с усредненными показателями или стандартами какой-либо другой небольшой компании.

В свою очередь, исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев в разговоре с Москвой 24 отметил, что внедрение единого размера ручной клади выглядит неоправданным.

По его мнению, дело в большом разнообразии воздушных судов и коммерческих моделей в гражданской авиации.

"В целом, если бы в России существовала единая авиакомпания, у которой только один тип воздушных судов, это было бы логично. Но гражданская авиация – это большое многообразие", – пояснил эксперт.

Например, на местных воздушных линиях работают суда, у которых вообще отсутствуют багажные полки. В то время как на магистральных самолетах они могут быть разного размера.



Олег Пантелеев исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" На судах западного производства, таких как Boeing 737, полки маленькие, в то время как на МС-21, наоборот, самые большие для среднемагистральных самолетов.

Мальцев считает, что дифференциация норм и тарифов между авиакомпаниями отражает простую коммерческую логику: пассажир, путешествующий налегке, платит меньше, а тот, кто везет крупную кладь, – больше.

"Увеличение норм приводит к росту времени обработки судна и снижению его экономической эффективности. Это критично, учитывая, что самолет – самый дорогой актив авиакомпании. Также единый стандарт может нивелировать различия между перевозчиками, лишив пассажиров выбора условий, соответствующих их потребностям", – отметил он.

Специалист уверен, что с точки зрения регулирования авиакомпании действуют в рамках установленных федеральных авиационных правил, и любые попытки ужесточить нормы сверх этого пресекаются.

Эксперт подчеркнул, что многообразие форматов сервиса, включая условия провоза ручной клади, скорее является преимуществом для пассажира, позволяя делать осознанный выбор.

"Исследования показывают, что данный фактор не является для пассажиров первостепенным, а большинство конфликтных ситуаций возникает из-за предварительного незнания правил конкретного перевозчика", – сказал он.

В случае принятия инициативы вероятны негативные последствия: рост стоимости билетов у части компаний и увеличение дефицита мест на багажных полках, что лишь сместит конфликты в салон самолета, заключил эксперт.