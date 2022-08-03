Огромную щуку установят на станции метро "Нагатинский затон"

Щука будет встречать пассажиров на восточном участке Большой кольцевой линии метро. Она появится на станции "Нагатинский затон". Специалисты уже приступили к монтажу. Это самое крупное из мозаичных панно, которые украсят станцию.

Всего будет 12 мозаичных изображений. Их выполняют из натурального камня. Четыре из них уже установили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.