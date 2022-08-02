Сервисы "Яндекс.Go" и Uber запустили такси для младенцев с люлькой. На Москву и Санкт-Петербург приходится около 1 000 таких машин.

Автомобили оборудовали специальными креслами для перевозки детей в возрасте до года. Новые модели трансформируют как для перевозки младенцев, так и для перевозки детей постарше – до 7 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

