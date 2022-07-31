Компенсационные автобусы по трем маршрутам запустят на Савеловском направлении МЖД

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Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) с 1 по 31 августа в связи с изменением расписания электричек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"Центральная пригородная пассажирская компания назначит компенсационные автобусы на Савеловском направлении в августе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рабочие дни в августе с 10:30 до 14:25 не будет движения поездов на участке Каналстрой – Вербилки. При этом у некоторых электричек изменится время прибытия или отправления, а также несколько электричек будут следовать по укороченным маршрутам от и до станции "Дмитров".

Компенсационные автобусы будут ходить по маршруту Савелово – Дмитров, а также между Дубной и Дмитровом. На рейсах будут работать один или два автобуса в зависимости от пассажиропотока.

Ранее сообщалось, что расписание поездов Казанского направления Московской железной дороги изменится с 7 по 23 августа.

Корректировки связаны с проведением завершающего этапа комплексных работ по подготовке железнодорожной инфраструктуры к строительству тоннеля для МЦД-3.