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03 июня, 13:15

Транспорт

Проспект Багратиона сократил для москвичей время в пути на 30 минут

Проспект Багратиона сократил для москвичей время в пути на 30 минут

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Проезд по проспекту Багратиона сократил время в пути в среднем до 30 минут. Почти 3 тысячи автомобилистов ежедневно выбирают проезд по этой дороге в утренние часы пик от МКАД до делового центра "Москва-Сити".

При этом, транспортный объект разгрузил участки МКАД вблизи платной трассы на 15%, а прилегающие магистрали – на 8%. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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