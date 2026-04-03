03 апреля, 22:30
Кикшеринг сможет вернуться в Котельники и Люберцы после согласования порядка работы с ГАИ
Кикшеринг сможет вернуться в подмосковные Котельники и Люберцы после того, как местная администрация и ГАИ согласуют порядок работы сервисов и места парковок электросамокатов. Пока там прокат электросамокатов запрещен.
Поводом для запрета стали жалобы местных жителей, которых накопилось более сотни, а также статистика аварий. За прошлый год с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) произошло 18 ДТП, среди пострадавших – 9 подростков, 1 человек погиб.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.