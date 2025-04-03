03 апреля, 21:15Транспорт
Аэропорт Внуково предупредил о возможных очередях на паспортном контроле
Аэропорт Внуково предупредил о возможных очередях на паспортном контроле до конца апреля. В пресс-службе воздушной гавани рассказали, что в этой зоне устанавливают и тестируют новое оборудование для проверки документов.
Пассажирам, вылетающим международными рейсами, рекомендовали приезжать в аэропорт за три часа до вылета, а также заранее готовить документы для проверки и внимательно следить за статусом своих рейсов на табло.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.