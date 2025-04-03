Аэропорт Внуково предупредил о возможных очередях на паспортном контроле до конца апреля. В пресс-службе воздушной гавани рассказали, что в этой зоне устанавливают и тестируют новое оборудование для проверки документов.

Пассажирам, вылетающим международными рейсами, рекомендовали приезжать в аэропорт за три часа до вылета, а также заранее готовить документы для проверки и внимательно следить за статусом своих рейсов на табло.

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