02 декабря, 07:15

Транспорт

Юрист рассказал, как можно избавиться от стоящих во дворах "Газелей" с рекламой

Юрист рассказал, как можно избавиться от стоящих во дворах "Газелей" с рекламой

В Госдуме предложили отменить ежедневные предрейсовые медосмотры таксистов

Локальные ограничения движения будут действовать в центре Москвы 2 декабря

Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за тумана 2 декабря

Водители застряли на обледеневшей трассе "Байкал"

Владельцы Porsche в Москве столкнулись с блокировкой машин

Началась проходка левого тоннеля от "Острова Мечты" до "Кленового бульвара"

"Новости дня": между станциями Бирюлевской линии началась проходка левого тоннеля

"Новости дня": на северо-востоке Москвы построят и реконструируют более 5 км дорог

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 декабря

Юрист Максим Ткаченко рассказал, как россиянам можно избавиться от стоящих во дворах "Газелей" с рекламой. По его словам, следует обратиться к участковому или в ГИБДД с сообщением о нарушении правил стоянки, если автомобиль находится явно не на ходу.

Также стоит обратиться в местную администрацию с просьбой провести муниципальный контроль, если автомобиль занимает место на придомовой территории без законных оснований.

Ткаченко отметил, что за нарушение правил рекламы на транспортных средствах штрафы для физических лиц составляют от 3 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

