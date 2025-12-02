Юрист рассказал, как можно избавиться от стоящих во дворах "Газелей" с рекламой

Юрист Максим Ткаченко рассказал, как россиянам можно избавиться от стоящих во дворах "Газелей" с рекламой. По его словам, следует обратиться к участковому или в ГИБДД с сообщением о нарушении правил стоянки, если автомобиль находится явно не на ходу.

Также стоит обратиться в местную администрацию с просьбой провести муниципальный контроль, если автомобиль занимает место на придомовой территории без законных оснований.

Ткаченко отметил, что за нарушение правил рекламы на транспортных средствах штрафы для физических лиц составляют от 3 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.