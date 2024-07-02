Пассажирам городского транспорта продолжают бесплатно раздавать воду в Москве

Пассажирам на вокзалах, станциях метро, автовокзалах и речных причалах в Москве продолжают бесплатно раздавать воду из-за установившейся жары.

ЦППК предлагает воду с 14:00 до 17:00 на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. "Аэроэкспресс" предлагает бесплатную бутилированную воду в своих экспресс-автобусах. Кроме того, бутылки с водой раздают на всех причалах регулярного речного электротранспорта.

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