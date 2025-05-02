Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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02 мая, 15:15

Транспорт

Сервисы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили работу из-за непогоды

Сервисы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили работу из-за непогоды

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Дептранс рекомендуют не выезжать на летней резине из города из-за непогоды

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили приостановили поездки до улучшения погодных условий, поскольку сейчас это небезопасно. Об этом сообщили в Дептрансе, отметив, что с возвращением тепла сервисы аренды продолжат работу.

Также рекомендовано владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок и пользоваться городским транспортом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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