Маршруты транспорта изменятся во время проведения парада трамваев в Москве

Маршруты транспорта изменятся 4 апреля во время проведения парада трамваев в Москве. С 09:45 и до конца мероприятия автобусы временно пойдут по Большой Андроньевской улице и Рогожскому Валу. Остановка у метро "Площадь Ильича" в сторону центра будет перенесена на "Рогожский Вал".

В Вербное воскресенье, 5 апреля, в Москве запустят бесплатные экспресс-автобусы, а также выведут дополнительный транспорт на регулярные маршруты до 14 городских кладбищ. Проезд на них будет бесплатным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.