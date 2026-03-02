Закон о локализации такси вступил в силу в России. Минпромторг подготовил перечень моделей, которые соответствуют норме. Таких более 20: Lada, УАЗ, "Москвич", возрожденная "Волга", а также локализованные Haval, Evolute, Kaiyi и BAIC.

Водители могут пользоваться своими иномарками при условии владения более полугода, но их доля не должна превышать квоту в 25% от общего числа транспорта в регионе.

В Москве таксопарки должны закупать полностью локализованный парк уже сейчас, в Сибири и Калининграде – к 2028 году, на Дальнем Востоке и в новых регионах – к 2030 году.

