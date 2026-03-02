Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 11:15

Транспорт

Три года исполнилось Большой кольцевой линии московского метро

Три года исполнилось Большой кольцевой линии московского метро

"Новости дня": расписание поездов Ленинградского направления ОЖД временно изменилось

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 марта

Москвичи могут поздравить БКЛ с трехлетием

Станция МЦК Нижегородская возобновила работу после проседания платформы

МЧС предупредило о снижении видимости в Москве до 100–500 метров из-за тумана

В ГД предложили ужесточить наказание за скрутку пробега и фальсификацию истории авто

В Россию прибыли 84 туриста, покинувших Израиль сухопутным маршрутом

В Москве сняли новогодние украшения с городского транспорта

Собянин подвел итоги трех лет работы БКЛ

Три года исполнилось Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. В рабочие дни по нему совершают более 1,5 миллиона поездок, а сама линия позволяет москвичам экономить до 45 минут в дороге и соединяет более 30 районов.

Член союза пассажиров России Юрий Аралов объяснил, что раньше для того чтобы проехать между районами, надо было либо добираться наземным транспортом, либо через центр. Это перегружало метро. Первым этапом решения стал запуск МЦК в 2016 году, а вторым – запуск БКЛ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаРустам Шафиуллин

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика