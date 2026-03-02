Три года исполнилось Большой кольцевой линии московского метро

Три года исполнилось Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. В рабочие дни по нему совершают более 1,5 миллиона поездок, а сама линия позволяет москвичам экономить до 45 минут в дороге и соединяет более 30 районов.

Член союза пассажиров России Юрий Аралов объяснил, что раньше для того чтобы проехать между районами, надо было либо добираться наземным транспортом, либо через центр. Это перегружало метро. Первым этапом решения стал запуск МЦК в 2016 году, а вторым – запуск БКЛ.

