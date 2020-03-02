Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В ближайшие годы в столичном метро запустят новые линии, беспилотное движение по БКЛ, обновят поезда. В 2026-м начнет работать первый участок Рублево-Архангельской линии от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева". Беспилотный поезд метро к концу года начнет курсировать без пассажиров по графику с другими поездами.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем улучшать условия для всех участников движения в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года. В этом году по проектам ЦОДД установят знаки малого типа по 280 адресам почти во всех округах Москвы. Это позволяет снизить визуальный шум на дорогах с разрешенной скоростью не выше 60 километров в час. Такие указатели компактны, хорошо читаются и не перегружают улицы", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В 2025 году завершили строительство и реконструкцию трех московских городских вокзалов на МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-4. Закончили обновление подвижного состава МЦД – доля новых поездов выросла в 20 раз.