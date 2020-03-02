Новости Московского транспорта

Форма поиска по сайту

02 марта, 14:30

Беспилотный поезд пройдет 3 этапа тестирования в московском метро

"Новости дня": 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений МЖД обновят за 2 года

Движение частично восстановлено на внутренней стороне ЦКАД после заноса фуры

Собянин: 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений МЖД модернизируют

Новую "Тройку" с героями мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве" выпустили в Москве

Современные автобусы большого класса ЛиАЗ представили в Москве

Беспилотный поезд начнет перевозить пассажиров в метро Москвы в 2027 году

Первый беспилотный поезд без пассажиров можно увидеть в столичном метро

"Новости дня": новые вафельные разметки появятся на дорогах Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В ближайшие годы в столичном метро запустят новые линии, беспилотное движение по БКЛ, обновят поезда. В 2026-м начнет работать первый участок Рублево-Архангельской линии от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева". Беспилотный поезд метро к концу года начнет курсировать без пассажиров по графику с другими поездами.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем улучшать условия для всех участников движения в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года. В этом году по проектам ЦОДД установят знаки малого типа по 280 адресам почти во всех округах Москвы. Это позволяет снизить визуальный шум на дорогах с разрешенной скоростью не выше 60 километров в час. Такие указатели компактны, хорошо читаются и не перегружают улицы", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В 2025 году завершили строительство и реконструкцию трех московских городских вокзалов на МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-4. Закончили обновление подвижного состава МЦД – доля новых поездов выросла в 20 раз.

