Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 февраля

Трамваи задерживались в районе станции метро "Университет" на Ломоносовском проспекте. Как уточнили в столичном Дептрансе, речь шла о маршрутах Т1, № 14, 26 и 39. Жителей города попросили быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

В ночь на 3 февраля мороз в столичном регионе местами может окрепнуть до минус 27 градусов. При этом в ближайшее время москвичей ждут не только аномально холодные ночи, но и дни. Среднесуточная температура воздуха на неделе может опуститься на 7–12 градусов ниже нормы.

В столице открыли 2 новых путепровода. Они соединили Южную рокаду и Московский скоростной диаметр (МСД). Общая протяженность нового участка составляет около 3 километров.

