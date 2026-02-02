В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 2 февраля

Общая интенсивность движения на дорогах Москвы составляет 4 балла. Об этом сообщили в ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на шоссе Энтузиастов, а также в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.