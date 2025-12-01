Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Новая дорога соединит улицы Маршала Федоренко и Верхнелихоборскую, пройдя через все Западное Дегунино. Будет создана транспортная связь с районами Головинским и Ховрино, сократится перепробег до 3 километров. Также будут обновлены дороги около станции метро "Верхние Лихоборы" и организованы новые маршруты транспорта.

"Участок площадью 1,69 гектара в Хорошевском районе реорганизуют по программе комплексного развития территорий. В рамках проекта планируется строительство общественно-деловой недвижимости совокупный площадью свыше 35 тысяч квадратных метров. Новые объекты станут частью формируемого делового центра "Большой Сити". Благодаря реализации проекта в городе появится более тысячи рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Школу на 2 тысячи мест построят в Коммунарке благодаря проекту КРТ, она появится вблизи станции метро "Потапово". В результате реализации проекта будет создано более 400 70 рабочих мест.