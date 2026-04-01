01 апреля, 20:45Транспорт
Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 1 апреля
В Москве завершают строительство станции "Народное Ополчение" на Рублево-Архангельской линии метро. Уже готовы основные конструкции, выполнены монолитные работы, идет монтаж оборудования и отделка.
Первый в России пациент получил вакцину от рака. Ее назначили 60-летнему жителю Курской области с меланомой кожи. Диагноз ему поставили пять лет назад.
В Москве из-за половодья остановили работу причала "Парк "Фили". Как рассказали в столичном Дептрансе, в связи со сбросом воды некоторые причалы могут закрывать.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.