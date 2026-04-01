01 апреля, 07:15Транспорт
На МЦД-3 изменится расписание движения поездов с 1 апреля
На МЦД-3 1 апреля изменится расписание движения поездов. После 23:00 интервалы электричек увеличат до 30 минут. Корректировки будут действовать по будням по 10 апреля.
В воскресенье, 5 апреля, поезда будут не только ходить реже. Часть составов отменят, у некоторых скорректируют время отправления и набор остановок. Актуальное расписание представлено на онлайн-ресурсах перевозчика.
