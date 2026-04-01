Водителей в Москве призвали быть аккуратнее из-за открытия мотосезона

На дороги Москвы возвращаются мотоциклисты, это нужно учитывать другим участникам движения. В столичном Дептрансе призвали водителей быть внимательнее, всегда включать поворотники и смотреть в зеркала при перестроении.

Владельцам мотоциклов напомнили, что уличные парковки для них бесплатные. На тех стоянках, где есть шлагбаум, действуют актуальные тарифы. Также мотоциклы без колясок можно оставлять на одном парковочном месте в два ряда.

