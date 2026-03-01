Ремонт железнодорожных путей между станциями Реутов и Железнодорожная начался на МЦД-4. В связи с этим график движения поездов претерпел некоторые изменения.

В частности, с 23:00 до 09:00 до 11 марта интервалы составов увеличатся до 15 минут. Кроме того, часть поездов из Апрелевки временно изменит маршрут – они будут следовать лишь до Марьиной Рощи и Площади трех вокзалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.