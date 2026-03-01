Форма поиска по сайту

01 марта, 09:15

Транспорт

Ремонт железнодорожных путей между станциями Реутов и Железнодорожная начался на МЦД-4

Ремонт железнодорожных путей между станциями Реутов и Железнодорожная начался на МЦД-4

"Аэрофлот" вынужденно отменил рейсы в и из Дубая и Абу-Даби на 1 марта

Туристы в Шереметьево рассказали об изменениях в рейсах из-за эскалации на Ближнем Востоке

Горячая линия открыта для российских туристов на Ближнем Востоке

В Роскомнадзоре подтвердили ограничения в работе мессенджера Telegram

Российские авиакомпании отменили 29 рейсов из-за эскалации на Ближнем Востоке

В странах Персидского залива закрыто небо из-за военной операции в Иране

"Новости дня": новые электробусы вышли на столичный маршрут М89к

"Новости дня": электробусы последнего поколения начали курсировать на юге столицы

Российские авиакомпании поменяли расписание из-за ударов по Ирану

Ремонт железнодорожных путей между станциями Реутов и Железнодорожная начался на МЦД-4. В связи с этим график движения поездов претерпел некоторые изменения.

В частности, с 23:00 до 09:00 до 11 марта интервалы составов увеличатся до 15 минут. Кроме того, часть поездов из Апрелевки временно изменит маршрут – они будут следовать лишь до Марьиной Рощи и Площади трех вокзалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспорт

