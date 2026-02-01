В Москве временно приостановили работу два причала

В Москве временно приостановили работу причалы "Нагатинский затон" и "Московская верфь". Дептранс предупреждает пассажиров, что суда идут без остановки в этих местах, и просит корректировать маршруты.

Остальные причалы, несмотря на мороз, работают по обычному графику. На остановках в усиленном режиме работают системы отопления. Для защиты электросудов от повреждений льдом по Москве-реке курсируют ледоколы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.