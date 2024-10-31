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31 октября, 09:45

Технологии

Россияне могут лишиться сервисов Google

Россияне могут лишиться сервисов Google

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Сервисы Google могут исчезнуть в России из-за штрафа в размере 2 ундециллионов рублей за отказ восстановить аккаунты российских телеканалов на YouTube. Штраф продолжит удваиваться каждые 9 месяцев и будет расти, пока не будет выплачен. Ограничений на общую сумму нет.

Сервис "Госуслуги" уже рекомендовал пользователям перейти на российские электронные почтовые ящики, так как Google ограничил использование СМС-подтверждения для новых аккаунтов. И нет гарантий, что не появится новых санкций для уже существующих учетных записей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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