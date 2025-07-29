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29 июля, 15:15

Технологии

Сети аптек "Столички" и "Неофарм" заявили о технических проблемах в работе в Москве

Сети аптек "Столички" и "Неофарм" заявили о технических проблемах в работе в Москве

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Сети аптек "Столички" и "Неофарм" заявили о технических проблемах в своей работе в Москве. В настоящий момент клиенты не могут оформить заказы на сайтах компаний. Также сети временно приостановили работу двух офлайн-точек.

Уточняется, что сбой произошел в накопительной системе. Неполадки, по словам сотрудников, основной работе не мешают. Они также выразили уверенность, что в скором времени специалисты устранят последствия сбоя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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