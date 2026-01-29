29 января, 14:20События
В столице представили результаты исследования развития видеоигровой индустрии
Каждая 20-я видеоигра, выпущенная в мире за последние пять лет, была сделана в Москве. А на долю столичных разработчиков приходится 60% выручки всего российского геймдева.
Эти и другие интересные данные были озвучены 29 января на площадке Московского кластера видеоигр и анимации в инновационном центре "Сколково". Здесь состоялась презентация исследования, посвященного развитию индустрии видеоигр. Его подготовило Агентство креативных индустрий Москвы.
Как меняется отечественный рынок видеоигр? Какие проекты востребованы у российских геймеров? Что ждет видеоигровую индустрию в ближайшем будущем? Об этом и многом другом на пресс-конференции рассказали:
- руководитель Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова;
- заместитель генерального директора Организации развития видеоигровой индустрии Александр Бодров;
- генеральный директор компании-разработчика видеоигр Артемий Большаков;