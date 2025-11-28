В Москве заработал чат-бот центров "Госуслуги" на базе нейросети

В Москве заработал первый в стране чат-бот центров "Госуслуги" на базе нейросети. Им можно воспользоваться в национальном мессенджере MAX.

Запуск чат-бота – это следующий этап совершенствования цифровых сервисов "Мои документы". Москвичи теперь могут быстро получать ответы на вопросы в удобном формате мессенджера. Информацию не нужно искать на разных порталах, все собрано в одном месте.

