Пользователи MAX получили доступ к личным документам из "Госуслуг"

У пользователей MAX теперь в приложении есть доступ к личным документам из "Госуслуг". С согласия гражданина они будут отображаться в его профиле в разделе "цифровой ID". Там доступны электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН.

В дальнейшем в списке появятся данные о транспортных средствах и основные документы детей. При этом доступ к данным не требует биометрии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.