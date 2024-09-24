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24 сентября, 16:45

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Telegram сможет предоставлять номера телефонов и IP-адреса нарушителей властям

Telegram сможет предоставлять номера телефонов и IP-адреса нарушителей властям

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Telegram сможет раскрывать телефонные номера и IP-адреса нарушителей правил платформы по "обоснованным юридическим запросам" властей, рассказал основатель Telegram Павел Дуров.

По его словам, изменения содержатся в обновленных условиях предоставления услуг и политике конфиденциальности. Он отметил, что меры призваны "отпугнуть преступников", которые злоупотребляют возможностями платформы

Новые меры должны затронуть только пользователей, которые нарушают закон. По его словам Дурова, преступники использовали поиск в Telegram для продажи незаконных товаров, но за последние несколько недель команда модераторов сделала поиск в мессенджере безопаснее, теперь весь подобный контент больше не доступен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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