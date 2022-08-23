"Яндекс" в рамках сделки с VK получает сервис Delivery Club

"Яндекс" получает сервис Delivery Club в рамках сделки с VK. После ее закрытия у "Яндекс.Еды" и Delivery Club будет единая платформа распределения заказов.

В свою очередь VK получает от "Яндекс" новостной агрегатор и платформу "Дзен". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.