Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября, 16:30

Технологии

Новости мира: Илон Маск заявил, что человекоподобные роботы искоренят бедность

Новости мира: Илон Маск заявил, что человекоподобные роботы искоренят бедность

Международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey прошла в Москве

В Москве прошла десятая Международная конференция по искусственному интеллекту

Лауреатов премии "Лидеры искусственного интеллекта" назвали в Москве

"Специальный репортаж": цифровая зависимость

Российская компания ПЭК столкнулась с масштабным техническим сбоем

"Техно": зачем нужен экзоскелет

Искусственный интеллект претендует на звание "Человек года" по версии Time

Путин заявил о необходимости развития в России собственных нейросетей

Новости Московского транспорта

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что человекоподобные роботы искоренят бедность и обеспечат людей высокими доходами. Видео, сгенерированное нейросетью, со своими представлениями об этом, он разместил в соцсетях. На нем роботы работают в на стройке, кухне, в казино, оказывают медицинскую помощь и даже выполняют роль полицейских.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ограничит поддержку для Украины, если украинский лидер Владимир Зеленский не примет мирный план. Также американский президент подчеркнул, что Зеленский может продолжить воевать, но у Украины нет козырей.

Количество погибших в зоне масштабных наводнений во Вьетнаме выросло до 55 человек, еще 13 пропали без вести. В настоящее время в затопленных районах здесь находятся около 70 российских туристов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологииполитиказа рубежомвидеоРоман Карлов

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика