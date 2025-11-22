Новости мира: Илон Маск заявил, что человекоподобные роботы искоренят бедность

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что человекоподобные роботы искоренят бедность и обеспечат людей высокими доходами. Видео, сгенерированное нейросетью, со своими представлениями об этом, он разместил в соцсетях. На нем роботы работают в на стройке, кухне, в казино, оказывают медицинскую помощь и даже выполняют роль полицейских.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ограничит поддержку для Украины, если украинский лидер Владимир Зеленский не примет мирный план. Также американский президент подчеркнул, что Зеленский может продолжить воевать, но у Украины нет козырей.

Количество погибших в зоне масштабных наводнений во Вьетнаме выросло до 55 человек, еще 13 пропали без вести. В настоящее время в затопленных районах здесь находятся около 70 российских туристов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.