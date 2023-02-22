Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:30

Технологии

Мобильную игру Angry Birds удалят из Google Play 23 февраля

Мобильную игру Angry Birds удалят из Google Play 23 февраля

"Техно": лайфхаки от Xiaomi

Сервисные центры Apple стали отказывать в ремонте купленной за границей техники

Москвичам показали, как робот приготовил блины на ВДНХ

Москвичам показали, как робот выпекает блины на ВДНХ

"Техно": новинки в умных колонках

Популярность портала mos.ru за прошлый год выросла сразу на 39 процентов – Собянин

В Госдуме назвали сроки полного перехода на электронные документы

"Цыпкин, ты достал!": Ольга Ускова

Собянин рассказал о результатах работы сервиса "Городские запросы"

Мобильную игру Angry Birds удалят из Google Play. У любителей игр есть время до 23 февраля, чтобы скачать приложение. В компании прокомментировали, что уже установленные игры продолжат работать на смартфонах.

Разработчики решили избавиться от приложения, так как оно мешает продвижению новых продуктов от Angry Birds. Известно, что компания пока не планирует удалять игру из App Store.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика