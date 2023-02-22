Мобильную игру Angry Birds удалят из Google Play 23 февраля

Мобильную игру Angry Birds удалят из Google Play. У любителей игр есть время до 23 февраля, чтобы скачать приложение. В компании прокомментировали, что уже установленные игры продолжат работать на смартфонах.

Разработчики решили избавиться от приложения, так как оно мешает продвижению новых продуктов от Angry Birds. Известно, что компания пока не планирует удалять игру из App Store.

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