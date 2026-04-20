Специалисты заявили, что использование VPN быстрее портит телефоны

Использование VPN быстрее портит телефоны, заявили специалисты. Из-за постоянно работающего сервиса нагреваются и изнашиваются аккумуляторы, их приходится менять. Пользователи держат VPN включенным круглосуточно в фоновом режиме для получения уведомлений.

Эксперт по кибербезопасности Сергей Рысин объяснил, что шифрование трафика требует процессорных мощностей и больших энергозатрат. Из-за постоянной смены геопозиции смартфон работает на пределе и нагревается. Эксперты рекомендуют отключать VPN на ночь и не оставлять телефон на беспроводной зарядке надолго.

