Операторы связи начали предупреждать россиян о сбоях при использовании VPN

Операторы связи начали предупреждать пользователей о возможных сбоях в работе приложений, если на устройстве включен VPN. Уведомления приходят и от крупных онлайн‑площадок, включая маркетплейсы.

Некоторые сервисы теперь ограничивают вход в приложения, если у пользователя активна виртуальная частная сеть. Ранее Роскомнадзор потребовал от интернет-площадок содействовать в блокировке таких сервисов.

