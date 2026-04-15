15 апреля, 15:15Технологии
Операторы связи начали предупреждать россиян о сбоях при использовании VPN
Операторы связи начали предупреждать пользователей о возможных сбоях в работе приложений, если на устройстве включен VPN. Уведомления приходят и от крупных онлайн‑площадок, включая маркетплейсы.
Некоторые сервисы теперь ограничивают вход в приложения, если у пользователя активна виртуальная частная сеть. Ранее Роскомнадзор потребовал от интернет-площадок содействовать в блокировке таких сервисов.
Об этом и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.