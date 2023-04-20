Анастасия Ракова: справки в бассейн, санатории и детские лагеря теперь невозможно потерять

В электронных медицинских картах москвичей появились справки в бассейн и санатории. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что функционал карты продолжают расширять. Документы в лагерь, санатории, бассейны теперь будут всегда под рукой. Кроме того, родители и подростки с 15 лет могут увидеть в своем профиле рекомендации по освобождению от посещения школ и садов.

Получить доступ к своей электронной медицинской карте или медкарте ребенка можно, подав заявку на портале mos.ru.