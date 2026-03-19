19 марта, 12:30Технологии
Национальный мессенджер МАХ получил статус социальной сети
Национальный мессенджер МАХ официально получил статус социальной сети, сообщил Роскомнадзор. Это решение позволяет приложению полноценно работать как платформа для публичного обмена информацией.
Речь идет о создании и ведении каналов, публикации контента и взаимодействии с большой аудиторией. Владельцы каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков могут подать заявление на "Госуслугах" на регистрацию в реестре Роскомнадзора.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.