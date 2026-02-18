Форма поиска по сайту

18 февраля, 21:00

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 18 февраля

Путин призвал активнее внедрять цифровые технологии в медицину

"Качество жизни": врач рассказал, каким может стать увлекающийся гаджетами человек

Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

Глава Минцифры Шадаев заявил, что работу Telegram замедлили из-за нарушения законов РФ

Нотариусы смогут направлять документы гражданам через "Госуслуги"

Отправленные сообщения начали исчезать у пользователей Telegram

В Telegram заблокировали почти 7,5 млн групп и каналов с начала 2026 года

Роскомнадзор не подтвердил информацию о блокировке Telegram в России с 1 апреля

Решение замедлить Telegram связано с систематическими нарушениями российского законодательства, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, руководство мессенджера не идет на контакт и проигнорировало 150 тысяч запросов об удалении запрещенной в РФ информации.

19 февраля в Москве может выпасть более 70% месячной нормы осадков. Ожидаются снежные заносы и метель, в связи с чем жителям города советуют пересесть на общественный транспорт. На дорогах для помощи водителям дежурит тяжелая техника.

23 февраля на всех улицах Москвы будет бесплатная парковка, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ. Это также касается стоянок с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и зон динамического тарифа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алексей Лазаренко

