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18 января, 22:00

Технологии

В Москве прошла презентация новых моделей Samsung Galaxy S24

В Москве прошла презентация новых моделей Samsung Galaxy S24

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В Москве прошла презентация новых моделей Samsung Galaxy S24. Главная особенность новой линейки состоит во встроенном искусственном интеллекте.

В смартфоне есть встроенный переводчик. Также искусственный интеллект позволяет работать с фотокамерой, устранять блики и обвалившийся горизонт. По словам разработчиков, виртуальный помощник поможет в работе с текстом, фото, видео, а также голосовыми сообщениями и многим другим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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