"Актуальный репортаж": в каких сферах применяют роботизированные системы в Москве

Благодаря новым технологиям все службы города слаженно работают и качественно выполняют сложные задачи. Например, инженерные сети столицы помогают содержать роботы. Специалисты Мосводостока рассказали, как роботы-коммунальщики при помощи камер и фонарика анализируют труднодоступные места в трубах.

В каких еще сферах в Москве применяют роботизированные системы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.