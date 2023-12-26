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26 декабря, 16:45

Технологии

"Актуальный репортаж": в каких сферах применяют роботизированные системы в Москве

"Актуальный репортаж": в каких сферах применяют роботизированные системы в Москве

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Благодаря новым технологиям все службы города слаженно работают и качественно выполняют сложные задачи. Например, инженерные сети столицы помогают содержать роботы. Специалисты Мосводостока рассказали, как роботы-коммунальщики при помощи камер и фонарика анализируют труднодоступные места в трубах.

В каких еще сферах в Москве применяют роботизированные системы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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