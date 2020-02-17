Предустановка российского ПО на гаджеты начнется с поисковиков и карт

ФАС представила список отечественных приложений, которые будут принудительно предустанавливать на технику. С июля ПО появится на смартфонах.

Первыми будут поисковые системы, карты и навигаторы. А летом 2021 года на смартфоны, компьютеры и ноутбуки будут еще устанавливать антивирус, мессенджеры, соцсети, почтовые приложения, "Госуслуги" и их аналоги.

На телевизоры с цифровым блоком управления программное обеспечение отечественного производства вводится с июля 2020 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.