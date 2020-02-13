Метрополитен назвал недопустимым пранк с коронавирусом в вагоне

Фото: скриншот видео телеграм-канала Hue

Столичный метрополитен назвал недопустимым пранк, связанный с коронавирусом в вагоне поезде. Об этом говорится в микроблоге "Московский транспорт" в Twitter.

"Такие эксперименты над пассажирами не допустимы и должны быть уголовно наказуемыми. По всем подобным выходкам всегда будем обращаться в правоохранительные органы", – подчеркнули в подземке.

2 февраля в поезде, следовавшем от станции метро "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. Сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Кароматулло Джаборова отправили в СИЗО на два месяца. Столичная полиция задержала двух соучастников пранкера.

Впервые о новой форме пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, стало известно в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй.

По последним сведениям, пневмонией нового типа заболели 59,8 тысячи человек, скончались 1368 человек. Вылечены 5911 человек.

Два подтвержденных случая заражения коронавирусом в России у граждан Китая были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Сейчас их уже выписали из больницы.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что риски появления в Москве коронавируса уменьшились, потому что резко упало число туристов из Китая. Она добавила, что власти продолжают наблюдать за ситуацией в гостиницах и местах проживания туристов из КНР.