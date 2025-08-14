Россияне снова смогут оплачивать покупки с помощью iPhone

Россияне скоро снова смогут оплачивать покупки с помощью iPhone на терминалах Сбербанка. В торговых центрах и на вокзалах уже появились анонсы новой опции, однако банк не раскрывает подробности и просит дождаться официального запуска.

Решение основано на отечественной технологии "Волна", разработанной при участии российских банков и Национальной системы платежных карт (НСПК). В отличие от привычной бесконтактной оплаты через NFC, "Волна" использует Bluetooth Low Energy, что, по оценкам экспертов, обеспечивает высокий уровень безопасности.

Пилотное тестирование уже началось в Москве, Подмосковье и Казани. Для оплаты потребуется открыть банковское приложение и выбрать карту, однако технология позволяет проводить транзакции на большем расстоянии от терминала и без привязки к положению телефона.

