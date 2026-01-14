Исследования показали, что увлечение гаджетами сокращает словарный запас у детей

Увлечение гаджетами с раннего возраста негативно влияет на развитие речи у детей.

Исследования показывают, что если ребенок проводит у экрана телевизора или со смартфоном около 5 часов в день, его словарный запас в среднем на 4 слова меньше, чем у сверстника, который тратит на это 44 минуты.

Специалисты рекомендуют заменять время у экрана активными играми, прогулками на свежем воздухе и живым общением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.