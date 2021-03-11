В Москве запустили пилотную мобильную сеть поколения 5G

В Москве запустили первую в Россию пилотную мобильную сеть поколения 5G для реального тестирования жителей. Услуга доступна абонентам МТС, которые имеют 5G-совместимые смартфоны.

Они смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету на скоростях до 1,5 гигабит в секунду с минимальными задержками. При этом платить за интернет 5G будет не нужно.

Нужное оборудование установлено в 14 наиболее популярных у москвичей и гостей города локациях. Точная карта с подключенными зонами опубликована на сайте компании. Кроме того, оператор планирует постепенно расширять географию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.