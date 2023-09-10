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Новости

10 сентября, 09:00

Технологии

Москвичам рассказали, как ИИ используется в столичной медицине

Москвичам рассказали, как ИИ используется в столичной медицине

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Искусственный интеллект (ИИ) в последние годы помогает столичным медикам, например, подсказывает диспетчерам скорой помощи, кого отправлять к пациентам – бригаду или врача. В среднем диспетчеры принимают 15 тысяч вызовов ежедневно.

По специальному алгоритму пациента спрашивают о симптомах. Максимум за 90 секунд нужно понять, есть ли угроза жизни. В помощь здесь искусственный интеллект, который обрабатывает данные о пациенте и подсказывает дальнейшие действия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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