Москвичам рассказали, как ИИ используется в столичной медицине

Искусственный интеллект (ИИ) в последние годы помогает столичным медикам, например, подсказывает диспетчерам скорой помощи, кого отправлять к пациентам – бригаду или врача. В среднем диспетчеры принимают 15 тысяч вызовов ежедневно.



По специальному алгоритму пациента спрашивают о симптомах. Максимум за 90 секунд нужно понять, есть ли угроза жизни. В помощь здесь искусственный интеллект, который обрабатывает данные о пациенте и подсказывает дальнейшие действия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.